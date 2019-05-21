Президент Владимир Зеленский назначил себе двоих советников — Руслана Стефанчука и Михаила Федорова. Соответствующие указы от 21 мая обнародованы на сайте президента.



Стефанчук будет представителем президента Украины в Верховной Раде, Федоровов — внештатным советником.



В предвыборном штабе Зеленского Стефанчук приходился идеологом по вопросам реформирования государственных и правовых институтов, а также законопроектной работе. Федоров руководил диджитал-направлением «ЗеКоманды».

Как сообщалось, главой Администрации президента был назначен Андрей Богдан. Первым советником Зеленского назначен сооснователь «Студии Квартал 95» Сергей Шефир.