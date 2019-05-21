В команде Зеленского думают над референдумом о мирных договоренностях с РФ

Команда президента Владимира Зеленского рассматривает вопрос о вынесении на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина».



«Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопрос оформления каких-то договоренностей и вынесение их на референдум. Все-таки должны не политики только говорить, но народ. Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент принимал решение — чтобы народ Украины принял это решение», — заявил Богдан.



Глава АП отметил, что разные договоренности, касающиеся военного конфликта с Россией, должно оценивать общество.