УП: Зеркаль отказалась быть заместительницей главы АП

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде президента Владимира Зеленского.



Точной причины ее отказа собеседники не называют.



Издание отмечает, что Зеркаль якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП.



Зеркаль была назначена на эту должность 21 мая указом Зеленского №309/2019. На данный момент документ удален с сайта президента.



На сайте Министерства иностранных дел Украины Зеркаль по-прежнему значится заместительницей главы внешнеполитического ведомства Павла Климкина.



Как сообщалось, главой Администрации президента был назначен Андрей Богдан.