Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.



«Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 "О назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины"», — говорится в документе.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде Зеленского сообщала, что Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы АП.



На сайте Министерства иностранных дел Украины Зеркаль по-прежнему значится заместительницей главы внешнеполитического ведомства Павла Климкина.



21 мая Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой Администрации президента, а сооснователь «Студии Квартал 95» Сергей Шефир стал первым помощником главы государства. Также были назначены заместители главы АП и советники Зеленского.