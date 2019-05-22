В Москве назвали предложенный Зеленским референдум личным делом Украины  

Москва будет ожидать конкретных действий от Киева после заявления администрации украинского президента Владимира Зеленского о намерении провести референдум о диалоге с Россией. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.



«Это внутреннее дело Украины, безусловно», - подчеркнул Песков.



Он отметил, что в Кремле ожидают от Киева конкретные шаги в сторону выполнения минских договоренностей и нормализации двусторонних отношений с Россией.



В тоже время, пресс-секретарь уточнил, что пока Москва не видит шагов в данном направлении. Главное, чтобы от идеи, которая кому-то может показаться симпатичной, был толк, отметил Песков.