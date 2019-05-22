У Зеленского назвали нового секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил LIGA.net.



«Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», — сказал он.



По словам Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в ближайшее время — возможно, до конца сегодняшнего дня.



До назначения секретарем СНБО Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом.