«ДНР» в Донецке захватывает здание еще одной церкви

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке боевики планируют опечатать и «национализировать» здание церкви евангельских христиан-баптистов «Свет Евангелия». Об этом сообщает организация Global Christian Support.



Отмечается, что прихожане выносят из церкви все вещи и мебель, так как в 18:00 боевики «ДНР» планируют опечатать здание.



Церковь «Свет Евангелия» расположена в Кировском районе. Здание церкви строилось прихожанами за собственные средства в течение 10 лет. Строительство было закончено в 2010 году.

Религиозные организации на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут открыто работать там лишь с позволения «ДНР» и «ЛНР». Чтобы контролировать религиозные течения, они установили правила регистрации таких организаций. Если церковь или община не зарегистрировались, их признают незаконными на территории под контролем сепаратистов, а ее учредителей могут арестовать или посадить в тюрьму.



Власти Украины не признают документы, выданные «ДНР» и «ЛНР». Исключение составляют свидетельства о рождении и смерти – они могут быть доказательством для получения украинских аналогов.



В 2018 году в Донецке «ДНР» открыла «ЗАГС» в здании, где ранее располагалось церковь мормонов. В 2015 году еще одна церковь мормонов в Донецке стала «центром детского творчества».



Также «ЗАГС ДНР» в здании баптистов был открыт в январе 2019 года в Макеевке.