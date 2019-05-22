АП: Зеленский думает над способами сдвинуть переговоры по Донбассу с «мертвой точки»

Президент Владимир Зеленский работает над тем, чтобы активизировать переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы только что несколько часов говорили с президентом о том, каким образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке: «Минск», все процессы, включая миротворческий, Трехстороннюю контактную группу, «нормандский формат, телефонные переговоры лидеров [нормандского формата]», — сказал он журналистам в среду возле здания АП.



Пристайко указал, что украинская сторона сейчас хочет узнать о результатах телефонного разговора Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, после чего будет планировать свои дальнейшие шаги.