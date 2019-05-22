Портнова допросили в деле о событиях на Евромайдане

Генеральная прокуратура допросила бывшего замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в качестве свидетеля в уголовном производстве по событиям на Майдане зимой 2014 года. Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк., передает «Интерфакс-Украина».



Допрос состоялся предварительно, изначально Портнова вызывали в ГПУ на 27 мая.



«Позвонил утром его адвокат следователям и попросил о допросе, так как в понедельник, (27 мая — дата, на которую Портнов вызывался) его не будет в Украине. Это был предварительный допрос, будут еще дополнительные», — рассказал Горбатюк.



Сам Портнов сообщил, что пробыл в ГПУ 3,5 часа, а во время допроса обвинил главу Департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка и руководство ГПУ в сокрытии массовых убийств на Майдане.



«Теперь у следователей будет чуть больше работы, — они должны следственным путём проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это всё в реестр досудебных расследований», — написал он в своем Telegram.

Накануне стало известно о возвращении Портнова в Украину.



Генеральная прокуратура обвиняла Портнова в причастности к расстрелам активистов на Майдане в 2014 году.



Позже суд признал действия ГПУ незаконными, а якобы доказательства вины Портнова - такими, что не соответствуют действительности. Суд также обязал ГПУ направить в ЕС опровержение информации, на основании которой Портнова внесли в санкционный список ЕС.



В октябре 2015 года суд ЕС в Люксембурге снял с Портнова санкции.



Олигарх Игорь Коломойский заявлял в интервью Bihus.info, что Портнов не причастен к избирательной кампании Владимира Зеленского.



Сам Коломойский накануне также вернулся в Украину.



Портнов утверждает, что перемещается по Киеву в сопровождении полицейских с автоматами.





