Гранату в отделении «Приватбанка» на Луганщине взорвал доброволец АТО. Журналист рассказал подробности случившегося

Валерий Гаврилов (скриншот с hromadske.tv)

Гранату в отделении «Приватбанка» в Старобельске Луганской области взорвал бывший боец ​​батальона «Айдар» и бывший луганский журналист Валерий Гаврилов. Мужчина инсценировал свою смерть три года назад. Об этом пишет журналист «Реальной газеты» Александр Белокобыльский, который по собственным словам, лично знаком с Гавриловым.



Инцидент произошел 17 мая. В результате взрыва Гаврилов погиб, точное количество раненых неизвестно — в полиции и банке называли разную информацию, от одного до пяти пострадавших.



Белокобыльский утверждает, что знал погибшего еще до начала конфликта, когда тот работал в Луганске журналистом. Вот, что он рассказывает о Гаврилове и самом взрыве в старобельском отделении «Приватбанка»:



Летом 2014 года Гаврилов воевал в составе батальона «Айдар», был ранен и контужен. В октябре его и еще одного бойца Андрея Ревуцкого задержали в Киеве за якобы похищение человека. Вдвоем они привезли с Луганщины задержанного бывшего начальника областного управления здравоохранения Павла Малыша, которого подозревали в сотрудничестве с группировкой «ЛНР» (по предположению разведки «Айдара», он был «заместителем министра здравоохранения ЛНР»).



Бойцы говорили, что выполняли приказ командования и их действия были согласованы с СБУ. Суд освободил бойцов под залог во время ночного заседания 4 октября того же года.



Производство не было закрыто и чтобы избежать преследования Гаврилов инсценировал собственную смерть. После этого он вклеил свое фото в чужой паспорт и жил под чужим именем.



По словам Белокобыльского, в 2015 году он несколько раз по телефону общался с Гавриловым уже после инсценировки его смерти.



Журналист также сообщает, что перед приходом в отделение «Приватбанка» 17 мая Гаврилов позвонил гражданской супруге, чтобы попрощаться.



Как утверждает журналист, правоохранители, которые работали на месте происшествия, нашли при погибшем, кроме поддельных и настоящих документов (в частности, удостоверение участника боевых действий на имя Валерия Гаврилова), также справку с результатами клинического обследования. Согласно ей, у Гаврилова было онкологическое заболевание на поздней стадии.



В полиции сообщали, что подрывник пришел в «Приватбанк» для оформления кредитной карты, однако сотрудники банка заметили признаки подделки в паспорте, который он предъявил, и вызвали полицию.



Как рассказывает уже Белокобыльский, после этого Гаврилов достал из сумки гранату, выдернул чеку, поднял гранату над головой и крикнул всем, кто был в помещении, бежать.



«Это однозначно не был спланированный теракт, направленный на причинение вреда людям или финучреждению. Вероятно, Гаврилов хотел громко уйти из жизни, и так, чтобы его было легко идентифицировать. Иначе зачем брать с собой комплект поддельных и настоящих документов?», — убежден он.



Белокобыльский отмечает, что данный инцидент может свидетельствовать о проблемах адаптации участников боевых действий к мирной жизни.



По месту жительства Гаврилова правоохранители обнаружили большое количество оружия и боеприпасов: пять реактивных гранатометов (РПГ-22 и РПГ-26), шесть автоматов Калашникова, 57 гранат (РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ), три противопехотные мины МОН-50, 53 запалы к гранатам, 5 запалов к мин, 36 магазинов к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 000 патронов различного калибра.