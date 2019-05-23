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Под Мариуполем расследуют расхищение блокпоста

23 мая 2019, 11:38

Под Мариуполем расследуют расхищение блокпоста

Правоохранители расследуют кражу оборонительных укреплений с блокпоста на второй линии под Мариуполем Донецкой области. Об этом пишет 0629.

Бывший военнослужащий с позывным «Зевс» рассказал изданию, что 8 мая оперативными сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и руководством военной прокуратуры в районе Сартаны был зафиксирован случай краж — неизвестные люди вывозили слябы.

Бывший военнослужащий обвинил в краже сотрудников пограничного отряда ОБПК «Сартана».

«На месте кражи оперативно появился заместитель Донецкого пограничного отряда, который пытался замять ситуацию. Пограничники оправдываются "благими намерениями" использовать эти слябы для укрепления своих позиций, но таким же образом с территории блокпоста уже ранее исчезло более 4 слябов, судьба которых неизвестна. В случае наступления врага, Мариуполь с такими защитниками будет без защиты», — утверждает «Зевс».

В пресс-службе полиции подтвердили факт хищения конструкций блокпоста. «Открыто уголовное производство Расследование проходит под надзором военной прокуратуры», — сообщили в полиции.

В пресс-службе Донецкого пограничного отряда пообещали прокомментировать эту ситуацию позже.

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