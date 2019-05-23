ЦИК может не успеть напечатать бюллетени для внеочередных выборов

Центральная избирательная комиссия ожидает от президента, Верховной Рады и Кабинета министров внесения изменений в законы о государственных закупках, чтобы успеть подготовиться к досрочным парламентским выборам. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает «Громадське».
«Законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в данном случае продлится всего 58 дней. Подчеркиваем, что сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса. <...> По действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет напечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс», — сказала она.
ЦИК считает, что несоответствие законодательства может привести к невозможности проведения ряда процедур:
«Я надеюсь и ожидаю от президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров немедленного принятия решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 в соответствии с законами Украины и лучших демократических европейских практик», — добавила Слипачук.
Также председатель ЦИК отметила, что избирательный процесс начнется 24 мая — на селдующий день с момента публикации указа президента о досрочных выборах Рады.