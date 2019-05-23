В ВСУ отменили опрос военных по поводу боевиков «Д/ЛНР»

Информация опроса об отношении военнослужащих к боевикам «Д/ЛНР» является искаженной. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Север», комментируя информацию об опросе об отношении военнослужащих к незаконным вооруженным формированиям.



«Указанная в документе информация была целью создания прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины и воплощения предупредительных мер на будущее, по защите гражданского населения. Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечение военнослужащих», - указали в пресс-службе.



Кроме того, в оперативном командовании «Север» по этому поводу назначена служебная проверка.



«Военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях», - подчеркнули в командовании.



Ранее на сайте фонда «Вернись живым» была опубликована информация, что военных спрашивают об их отношении к возможным переговорам с боевиками «ДНР» и «ЛНР». Отмечалось, что соответствующая информация содержится в документе, который 23 мая получили в разных воинских частях. Фото соответствующего документа фонд обнародовал сегодня утром.



Документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года, сообщили в фонде.