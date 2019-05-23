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У Зеленского хотят перенести реформу энергорынка на год. В комитете Рады против

23 мая 2019, 18:55

У Зеленского хотят перенести реформу энергорынка на год. В комитете Рады против

Команда президента Владимира Зеленского намерена инициировать перенос запуска нового рынка электроэнергии на следующий год. В свою очередь, в профильном комитете Рады уверены, что запуск реформы можно отсрочить всего на 3 месяца — до октября 2019 года.

«Мы попробуем обратиться к правительству и парламенту с предложением перенести введение этого рынка еще на один год, дополнительно подготовиться и запускать, когда все будет готово. Иначе это может дискредитировать всю реформу», — сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус в интервью «theБабель».

По словам Геруса, запуск нового рынка электроэнергии, который должен произойти до1 июля, может вызвать «коллапс ценообразования».

«Когда две компании контролируют 90 процентов рынка, они могут договориться или просто поднять цены... Если заработает "новый рынок", то он заменит "Роттердам+", но тогда мы можем получить цену "Роттердам ++". Я думаю, что нужно найти способ формульного ценообразования, но не "Роттердам+"», — отметил он.

Кроме этого, продолжил Герус, на сегодня приняты не все подзаконные акты, а также имеются проблемы технического сопровождения реформы.

Представитель президента в Кабмине заверил, что одним из приоритетов новой власти является демонополизация энергетических рынков и, в частности, открытие рынка для импорта электроэнергии.

«Если откроем для них рынок, украинские угольные электростанции в условиях конкуренции снизят цены», — заявил Герус.

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен уверен, что Украина не успеет запустить новый рынок электроэнергии с 1 июля.

От внедрения экономических реформ зависит получение Украиной нового транша макрофинансовой помощи, заявлял ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

23 мая и.о. главы Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, нардеп от БПП Александр Домбровский и нардеп от «Самопомичи» Лев Пидлесецкий зарегистрировали законопроект, который предусматривает перенос запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября.

Нардепы предлагают предоставить Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, полномочия по установлению предельных цен на рынке.

Согласно реформе, летом в Украине должен появиться оптовый рынок электроэнергии. Как описывала LIGA.net, он включает в себя рынок «двухсторонних договоров» (бизнес-потребители смогут напрямую закупать у производителя электроэнергию), рынок «на сутки вперед» (договор будет действовать один операционный день), «внутрисуточный рынок» (контракт на поставку электроэнергии будет заключаться «сегодня на сегодня») и «балансирующий рынок».



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