Генштаб начал проверку из-за опроса об отношении военных к переговорам с «Л-ДНР»

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак утверждает, что руководство Генерального штаба не инициировало опрос среди военнослужащих на тему их отношения к переговорам с группировками «ДНР/ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.



Хомчак сообщил, что на совещании руководства ВСУ 17 мая на тот момент начальник Генштаба Виктор Муженко поставил задачу «провести анализ данных имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с так называемыми ДНР/ЛНР с возможными последствиями для Украины».



«Каких-либо других задач, которые касались организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговоров с так называемыми ДНР / ЛНР, руководящим составом Вооруженных Сил Украины не ставилось», — заявил Хомчак.



По словам начальника Генштаба, некоторые должностные лица ВСУ исказили содержание поставленной задачи, в результате чего воинским частям были разосланы телеграммы с провокационным содержанием.



Как отметил Хомчак, на данный момент телеграммы отозваны, проводится служебное расследование.

Ранее на сайте фонда «Вернись живым» была опубликована информация, что военных спрашивают об их отношении к возможным переговорам с боевиками «ДНР» и «ЛНР». Отмечалось, что соответствующая информация содержится в документе, который 23 мая получили в разных воинских частях. Фото соответствующего документа фонд обнародовал сегодня утром.



Документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года, сообщили в фонде.



Позже в оперативном командовании «Север» заявили, что «в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечение военнослужащих».