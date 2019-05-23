В АП назвали условие увольнения Богдана Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы Администрации президента, если Конституционный суд признает, что закон о люстрации соответствует Конституции. Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает «Интерфакс-Украина».



«Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части отвечает Конституции, с этого дня президент [уволит] Богдана как человека, который должен проходить через процедуру по очищению власти», — сказал он.



По словам Рябошапки, глава государства не может применять закон, который «противоречит принципу верховенства права и не соответствует Конституции».

Сегодня Минюст направил в Администрацию президента письмо для проведения люстрационной проверки Андрея Богдана.



Заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации.



Сам Богдан уверяет, что не попадает под закон о люстраци, так как должность главы Администрации президента не является государственной службой.



При этом в пункте 5 статьи 2 закона «Об очищении власти» указано, что под люстрацию подпадает глава Администрации президента.