Глава АП Богдан рассказал, зачем нужны переговоры с Россией

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что переговоры с Россией нужны как минимум для освобождения пленных.



«Смысл в переговорах с Россией хотя бы в том, чтобы вернуть наших людей оттуда. А еще можно найти очень много смыслов: на той стороне [линии соприкосновения] тоже живут украинцы, они разговариваю на украинском и русском», — сказал он в эфире программы «Право на владу» на «1+1».



Отвечая на вопрос, готова ли команда президента Владимира Зеленского «садиться за стол переговоров с главарями боевиками», Богдан ответил: «На мой взгляд, они не являются самостоятельными субъектами, они не принимают решения».



Глава АП также считает, что Россия рано или поздно согласиться вести переговоры. «Вопрос, когда и при каких условиях. Возможно, это не короткий путь», — добавил он.



Также Богдан подчеркнул, что в переговорах с РФ украинская власть не пойдет на потерю территорий. В частности, он сказал: «Крым — это Украина и это не обговаривается».

21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией о мире на Донбассе на всенародный референдум.



С критикой такой инициативы, в частности, выступили спикер Верховной Рады Андрей Парубий и пятый президент Петр Порошенко.



23 мая президент Владимир Зеленский сказал, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.