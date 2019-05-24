Нуланд не впустили в Россию

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в выдаче российской визы, пишет ТАСС. Экс-чиновница планировала посетить Москву для участия в международной конференции.

Как заявили в министерстве иностранных дел РФ, Нуланд было отказано в выдаче визы, так как она по-прежнему находится в санкционных списках.

«Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки», — говорится в заявлении МИД РФ.

Конференция, которую планировала посетить Нуланд, организована, в том числе, Российским советом по международным делам.