Волонтер назвала имена 8 военных, попавших в плен боевиков

Волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook опубликовала имена восьмерых украинских военнослужащих, попавших в плен боевиков после случайного заезда на неподконтрольную территорию 22 мая.



По ее информации, в плен попали:



ст.сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981);



ст.солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965);



ст.солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984);



ст.солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971);



ст.солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982);



прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970);



ст.солдат Геймур Александр Юрьевич (1994);



ст.солдат Гордийчук Юрий Николаевич (25.09.1982).



«Ни у одного из военнослужащих не было с собой оружия и они находились в трезвом состоянии... Судя по видео военнослужащие соблюдая все правила прохождения ПП и двинулись по маршруту который, к сожалению проходил через неподконтрольные территории», — написала волонтер.



22 мая в районе Новотроицкого Донецкой области боевики захватили грузовик, в котором находились восемь украинских военных. Военные направлялись в штаб бригады. Как сообщало военное командование, военные потеряли ориентацию на местности и заехали на неподконтрольную территорию.