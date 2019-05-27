Евроскептики получили более 100 мандатов в Европарламенте

По результатам выборов в Европарламент правые анти-европейские силы подучили более 100 мандатов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Так, группа «Европа для свободы» совместно с итальянским движением «5 звезд» и брекзитеров с 45-им получит 53 мест, а группа «Европа за нации и свободы» совместно с партией министра внутренних дел Италии, анти-европейца Маттео Сальвини, который также проводит политику отмены санкций с России, с 37 мест обрела 55. Не присоединившиеся в новом парламенте получили 7 мандатов, и других партий – 31.

С понедельника лидеры политических групп начнут переговоры о формировании большинства.

Европарламент насчитывает 751 места, и для большинства при голосовании необходимо 376. В ЕП созыва 2014-2019 годов две политические группы – европейских народников (217) и группы социалистов и демократов (187) могли голосовать без поддержки других политических групп. В новоизбранном парламенте баланс силы изменился.

Группа европейских народников потеряла 39 мандатов и в новом парламенте будет представлена только 178 депутатами. Потери понесли и социалисты – с 187 депутатов группа уменьшилась до 152, потеряв 35 мандатов.

Вместе с тем, серьезно прибавила группа либералов (40 мандатов), которая участием представителей движения Ренессанс президента Франции Эммануэля Макрона будет преобразована в новую, центристскую группу и будет насчитывать 108 человек. Прибавили и зеленые: с 51 мандата группа увеличилась до 67 (плюс 16).