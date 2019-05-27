Советник Зеленского Разумков возглавил партию «Слуга народа»

Партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков. Об было объявлено на брифинге руководства политсилы в Киеве.



Разумков сообщил, что на недавно состоявшемся съезде был избран главой партии вместо Ивана Баканова, который 22 мая указом Зеленского был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины — начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.



Внеочередные выборы Верховной Рады назначены на 21 июля.