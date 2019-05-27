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Советник Зеленского не поддерживает ликвидацию «Укроборонпрома»

27 мая 2019, 12:46

Советник Зеленского не поддерживает ликвидацию «Укроборонпрома»

Советник президента, экс-министр экономики Украины Айварас Абромавичус выступил против ликвидации государственного концерна «Укроборонпром». Об этом он сказал в ходе круглого стола, посвященного «Укроборонпрому», передают «Українськi Новини».

«Надо остановить дискуссии о ликвидации «Укроборонпрома», — заявил он.

При этом Абромавичус подчеркнул, что выражает свою позицию, а не мнение Владимира Зеленского.

Экс-министр считает, что ликвидировать «Укроборонпром» не нужно, а необходимо провести аудит и сменить весь менеджмент.

При этом, по его мнению, менеджмент может быть гражданским, а не военным.

Кабинет Министров выделил 32 млн гривен на финансовый аудит государственного концерна «Укроборонпром». 

Журналисты Bihus.Info выяснили, что член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонной сферы около 250 миллионов гривен.

Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из России, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.

Игорь Гладковский, который фигурирует в расследовании СМИ, отверг все обвинения и пригрозил журналистам судом. Также Гладковский-младший записал ответ журналистам в стиле пародии на программу «Наші гроші».

Затем Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого секретаря СНБО.

Вечером 4 марта редакция Bihus.Info выпустила новый эпизод расследования. Журналисты уличили Олега Гладковского в получении «отката» с покупки российских приборов для самолетов.

В госконцерне «Укроборонпром» отрицают «откат» Гладковскому и назвали цену за детали «оптимальной».

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