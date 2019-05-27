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В «Слуге народа» пока не знают, будут ли голосовать за «особый статус» Донбасса

27 мая 2019, 12:55

В «Слуге народа» пока не знают, будут ли голосовать за «особый статус» Донбасса

В партии «Слуга народа» пока не готовы сказать, как будут голосовать за закон «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в случае избрания в Верховную Раду. Об этом заявил глава политсилы Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос корреспондента «Новостей Донбасса».

«Мы пока не понимаем, каким будет парламент и что будет сделано за этот промежуток времени как в парламенте, так и за его пределами, в том числе и минской группе. Говорить о том, будем ли мы за что-то голосовать или не будем, пока некорректно. Давайте решать проблемы по мере их поступления», — сказал Разумков.

4 октября 2018 года Верховная Рада продлила действие закона «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до 31 декабря 2019 года. 

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса (также известен как закон об «особом статусе») был принят в сентябре 2014 года.

Его статья 10 (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в отдельных районах Донбасса невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдение за выборами, в частности представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Статьи закона вступят в силу только после вывода незаконных вооруженных формирований с территории Донбасса.

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