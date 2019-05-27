Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене роспуска Рады

Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании недействительным указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Там говорят, что рассмотрение таких дел относится к юрисдикции Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.



«Верховный Суд пришел к выводу, что, согласно содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины, проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного суда», - говорится в сообщении.



В суде рассказали, что истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014г и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Утверждал, что назначение внеочередных выборов в Верховную Раду на 21 июля 2019г тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.



Верховный суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.



Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия.