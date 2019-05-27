МИД Украины запросил у РФ время и место возвращения захваченных украинских моряков и кораблей

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате атаки в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире радио «Новое время».



«Мы уже подготовили дипломатическую ноту к РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово… Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана исполнить решение Трибунала - отпустить моряков и судна», - сказала замминистра.



По словам Зеркаль, обращение будет к главам МИД всего мира, не только Европы.



17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил до конца июля сроки ареста 24 украинским морякам, арестованным после силового захвата российскими силовиками в районе Керченского пролива осенью 2018 года.



Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ). 15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.



25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и украинских моряков.



27 мая Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов восьми украинских военнопленных моряков.