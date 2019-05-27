Активисты установили в центре Славянска «камень позора». Его повалил мэр

В Славянске активисты в ходе антикоррупционной акции установили и зацементировали на центральной площади «камень позора».
Затем городской голова Славянска повалил камень. Видео процесса он опубликовал на своей странице в Facebook.
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