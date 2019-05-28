В МИД хотят добиться смены статуса Керченского пролива

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что официальный Киев выступает за придание Керченскому проливу статуса международного.



«Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — сказала Зеркаль в интевью радио «Новое Время».



При этом она отметила, что разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, МИД не намерен. Зеркаль пояснила, что это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства. В последнем слушании трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе председатель трибунала ссылался на это соглашение. «Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции», — сказала замглавы МИД.