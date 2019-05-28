Суд признал незаконным решение Жебривского о передаче 54 тысяч га охотничьих угодий возле Мариуполя

Суд признал незаконным и отменил пункт распоряжения председателя Донецкой областной государственной администрации Донецкой областной военно-гражданской администрации 2016 года о передаче Общественной организации «Охотничье-рыболовное хозяйство «Приазовье» в пользование охотничьих угодий площадью 54 178 га. Об этом свидетельствует постановление Северного апелляционного хозсуда от 16 апреля, передают «Наші Гроші».



Угодья были переданы общественной организации в пользование на 15 лет.



Согласно решению суда, на момент принятия распоряжения тогдашним главой администрации Павлом Жебривским, не все владельцы и пользователи земельных участков предоставили согласие на ведение охотничьего хозяйства в их пределах.



В частности, соответствующее согласование не предоставила Чермалыкский, Лебединский сельсовет, а также Мариупольский профессиональный аграрный лицей. Оказалось, что лицей сначала предоставил согласие, но в октябре 2015 разорвал соответствующее соглашение с МРГ «Приазовье», поскольку «договор был подписан ошибочно, в связи с введением руководства (лицея - ред.) в заблуждение».



В апреле руководитель Волновахского местной прокуратуры Донецкой области обратился в хозсуд Киева в интересах государства с иском к МРГ «Приазовье» и Донецкому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства. Прокурор требует, в частности, признать недействительным заключенный в июне 2016 года договор об условиях ведения охотничьего хозяйства на 54178 га. Рассмотрение дела по существу назначено на 8 июля.



Указанным распоряжением председателя Донецкой ОВГА Жебривского на основании, в частности, представления Гослесагентства Украины, в пользование на 15 лет было передано в общем 648 тысяч га охотничьих угодий 11 организациям, в т.ч. 54178 га - МРГ «Приазовье».



Общественная организация «Охотничье-рыболовное хозяйство «Приазовье» была создана в 2015 году. Ее учредителями являются Николай Грек и Валерий Кривоносов из Мариуполя. Грек в 2010-2018 гг возглавлял Охотничье-рыболовное хозяйство Украинского общества охотников и рыболовов.



Валерий Кривоносов также соучредитель ООО «БНВЦ «Приазовье» вместе с Александром Азарховим. Последний, в свою очередь, является директором и главным врачом частного учреждения «Санаторий «Металлург», конечными владельцами которой являются Сергей Тарута и его брат Александр Тарута.



Иск об отмене пункта распоряжение о передаче угодий в пользование указанной общественной организации подала Донецкая областная организация Украинского общества охотников и рыболовов, которую возглавляет Виктория Севрюкова.