Рыбакам Азовского моря рассказали, как не быть захваченными россиянами

В Государственной пограничной службе Украины напомнили рыбакам правила выхода в Азовское море в навигационный период. Об этом сообщает руководительница пресс-службы Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко у себя в Facebook.



В частности, запрещается выход в акваторию Азовского моря маломерных плавсредств вне пределов открытых объектов базирования и без наличия документов, удостоверяющих личность членов экипажа и пассажиров.



«Не прислушиваясь к установленным правилам, вы не только нарушаете законодательство, но и подвергаете себя опасности, которая подстерегает в море. Чтобы обезопасить себя от возможного задержания представителями ФСБ РФ, провокационных действий со стороны государства-агрессора — следует соблюдать правила выхода в море», — подчеркивается в обращении к рыбакам.



В Госпогранслужбе отметили, что самовольный выход плавсредств вне пунктов базирования Россия расценивает как «нарушение государственной границы», которое влечет для граждан другого государства уголовную ответственность.



«Поэтому, главное: рыбакам, при выходе в море нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и выход, в том числе на маломерных плавсредствах, осуществлять из официальных пунктов базирования, что позволяет отслеживать — вернулось то или иное судно обратно», — пояснили в Госпогранслужбе.