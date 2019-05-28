Назначение Богдана главой АП оспаривают в Верховном суде

В Кассационный административный суд поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене назначения Андрея Богдана главой Администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Заявление подано в канцелярию суда 24 мая общественной организацией «Общественный люстрационный комитет» и физическим лицом. Дела зарегистрированы под номерами 9901/283/19 и 9901/284/19.



В суде отметили, что решение о следующих процессуальные действия будет вынесено в течение 5 дней со дня подачи исков.