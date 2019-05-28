Депутаты «Народного фронта» пойдут на выборы по мажоритарке

Депутаты «Народного фронта» на внеочередных выборах будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам. Об этом заявил лидер фракции Максим Бурбак, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя еще раз хочу повторить, что с юридической точки зрения указ [о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов] является антиконституционным и выборы должны были быть очередные... Но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам», — сказал он.



По его словам Бурбака, независимо от того, будут ли представители «Народного фронта» в парламенте следующего созыва, партия «Народный фронт» будет продолжать работать и отстаивать те ценности, которые она отстаивала с 2014 года.



Он также добавил, что партия готова участвовать в очередных парламентских выборах в октябре 2019 года.



Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.