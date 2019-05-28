Зеленский назначил еще одного замглавы АП и советника

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы своей администрации руководителя «Офиса эффективного регулирования» Алексея Гончарука.



Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



Также Зеленский другим указом назначил исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко своим внештатным советником главы государства.

Алексей Гончарук — юрист, адвокат, представитель партии «Сила людей». Руководитель организации «Офис эффективного регулирования». Ранее работал в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. Бывший управляющий партнер в Constructive Lawyers.



Главой Администрации президента Зеленкого является Андрей Богдан. Первым замглавы АП стал Сергей Трофимов. Заместителями главы — Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Вадим Пристайко.