Данилюк сомневается, что Зеленский прислушается к совету Коломойского о дефолте

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил,что в команде президента Украины Владимира Зеленского не берут во внимание советы со стороны об объявлении дефолта.



«Я не думаю, что президент сейчас прислушивается к советам. У него есть сформированная команда людей, к которым он прислушивается», — отметил он вовремя брифинга.



По словам Данилюка, есть позиция «отдельных бизнесменов», но позиция государства «в другом».



«Государство должно защищать интересы граждан. Понятно,что невыполнение своих обязательств по долговым инструментам — дорога в никуда. Эта дорога подрывает доверие к государство и приводит к негативным последствиям, которые почувствуют люди. Такие решения даже не рассматриваются», — подчеркнул он.



Данилюк также сообщил о продолжении сотрудничества с МВФ.

Накануне в интервью Financial Times олигарх Игорь Коломойский заявил, что новому президенту страны Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и списать внешний долг государства.



Против сценария с дефолтом уже выступили глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков и представитель президента в Кабмине Андрей Герус.