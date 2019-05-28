Данилюк рассказал, что из АП исчезли серверы с секретной информацией

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента исчезли.



В своем видеобращении на странице в Facebook Данилюк рассказал, что прибыв в ситуационный кабинет в Администрации президента он обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.



«Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти», — сказал секретарь СНБО.

Продолжение: Пресс-секретарь пятого президента Украины Святослав Цеголко заявил, что компьютерная техника не содержала секретной информации и была возвращена Петру Порошенко, так как бралась в аренду за его личные средства.



Как сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.