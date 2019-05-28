США оценят возможность не признавать паспорта РФ у жителей Донбасса

США рассмотрят возможность не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Европейская правда».



«Это очень провокационный шаг со стороны России — выйти и сказать, что мы будем раздавать российские паспорта гражданам другой страны», — сказал Волкер во время онлайн-брифинга во вторник, 28 мая.



Он не исключил, что США могут не признавать российские паспорта на Донбассе.



«Мы также рассмотрим, будем ли мы в состоянии идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это уже сделали в случае с паспортами в Крыму», — резюмировал он.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР». Путин связал свой указ об упрощенной процедуре вступления в гражданство для жителей Донбасса с нежеланием украинских властей предоставлять региону «особый статус» и амнистию участникам конфликта.



Путин связал свой указ об упрощенной процедуре вступления в гражданство для жителей Донбасса с нежеланием украинских властей предоставлять региону «особый статус» и амнистию участникам конфликта.



Украина готовит новые санкции в отношении России.