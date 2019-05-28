Цеголко: Серверы из АП не хранили секретной информации, они возвращены Порошенко

Пресс-секретарь пятого президента Украины Святослав Цеголко заявляет, что компьютерная техника не содержала секретной информации и была возвращена Петру Порошенко, так как бралась в аренду за его личные средства. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя сообщение нового секретаря СНБО Александра Данилюка о пропаже серверов из ситуационной комнаты Администрации президента.



«Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только on line», — заявил пресс-секретарь Порошенко.



Он добавил, что ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами имеется в Совете нацбезопасности и обороны, который сейчас возглавляет Данилюк.



В свою очередь экс-секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что главный ситуационный центр СНБО находится под охраной и работает в штатном режиме.