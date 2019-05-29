ГБР расследует исчезновение серверов из АП. Сообщалось, что их передали Порошенко

Государственное бюро расследований открыло производство по факту исчезновения серверов с секретной информацией из Администрации президента.



Как сообщает пресс-служба ГБР, досудебное расследование начато относительно возможной потери должностными лицами АП материальных носителей, содержащих государственную тайну. Оно квалифицировано по ч. 2 ст. 329 УК (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).



Расследование начато после того, как новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк в своем видеообращении 28 мая заявил об исчезновении об отсутствии в ситуативной комнате АП серверов с секретной информацией.



Пресс-секретарь пятого президента Украины Святослав Цеголко заявлял, что компьютерная техника не содержала секретной информации и была возвращена Петру Порошенко, так как бралась в аренду за его личные средства.