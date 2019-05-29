Зеленский внес в Раду законопроект о процедуре импичмента президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.



«Мы передали в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти», — сказал он во время брифинга.



Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в парламенте нет. «Это целостный законопроект о процедуре импичмента», — добавил он.



Представитель президента в Раде также сообщил, что вместе с законопроектом об импичменте президента в очередной раз в Верховную Раду направлено обращение главы государства с напоминанием Раде, что у нее есть законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.



«Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности», — считает Стефанчук.



По его словам, сейчас мяч находится на поле Верховной Рады. «Я очень надеюсь, что это сотрудничество будет конструктивным», — добавил Стефанчук.