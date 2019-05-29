Саакашвили пообещал бороться с «барыгами и подбарыжниками»

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что не намерен идти на парламентские выборы, но намерен помогать в борьбе с коррупцией и способствовать приходу новых лиц.



«Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса в Украине. Полному избавлению от барыг и подбарыжников, и людей, которые грабили Украину», — сказал он в аэропорту «Борисполь» после возвращения в Украину.



Также Саакашвили заверил, что не обсуждал кадровые назначения с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Президент Зеленский ответил на мое формальное заявление о возвращении гражданства. <...> После первого тура [выборов] он сказал, что мне нужно вернуть гражданство — и вернул. Пацан сказал — пацан сделал», — добавил он.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решениепятого президента Петра Порошенко о лишении Михеила Саакашвили гражданства Украины. Это позволило ему вернуться в Украину.