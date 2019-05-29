Спецпрокурор США Мюллер уходит в отставку. Он писал о вмешательстве РФ в дела Украины

Специальный прокурор США Роберт Мюллер покидает свой пост в Министерстве юстиции. Об этом он сообщил во время своего первого выступления после обнародования доклада по расследованию вмешательства России в американские выборы, сообщает «Новое время».



Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и уходит из Министерства юстиции, чтобы заняться личными делами.



Он добавил, что написанный им доклад по российскому расследованию «говорит сам за себя».

В докладе Мюллера, среди прочего, говорилось, что бывший политтехнолог Партии регионов и руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт вместе с бывшим российским разведчиком Константином Килимником обсуждали план по созданию автономной республики на оккупированных территориях Донбасса, которую возглавил бы беглый президент Виктор Янукович.