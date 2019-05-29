Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 29 мая.

Политика



Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал организовать встречу в «нормандском формате», как только «сложатся политические условия». Накануне спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что новых договоренностей о дате встречи «нормандского формата» на данный момент нет.



Центральная избирательная комиссия изменила процедуру временной смены места голосования. Отныне для этого необходимо подать только заявление и паспорт.



Экономика



Группировка «ДНР» сменила временную администрацию на пяти захваченных ею предприятиях — ООО «Амстор», ЧАО «Эфес Украина», дочернем предприятии «Ильич-Агро Донбасс», ООО «Комбинат «Каргилл» и ООО «Специздат».



Общество



Пункт пропуска «Станица Луганска» со стороны подконтрольной боевикам территории изменит график работы с 1 июня вслед за украинской стороной. С 1 июня пункты пропуска будут работать с 6:00 до 20:00.



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