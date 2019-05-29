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Зеленский созывает заседание СНБО для обсуждения проблем шахтеров

29 мая 2019, 22:58

Зеленский созывает заседание СНБО для обсуждения проблем шахтеров

Президент Владимир Зеленский инициирует заседание Совета нацбезопасности и обороны для рассмотрения проблем угольной отрасли. Об этом он сообщил после визита шахты «Лесная» в Львовской области, где в результате аварии минувшей ночью погибли два горняка.

«Произошло большое горе — мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах в условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созывает СНБО», — цитирует слова Зеленского пресс-служба президента.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Зеленский также заявил, что семьи погибших шахтеров получат помощь в размере 100 тысяч гривен.

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