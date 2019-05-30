Тимошенко и Ляшко поддерживают отставку Гройсмана

Лидеры парламентских фракций «Батькивщина» и «Радикальная партия» Юлия Тимошенко и Олег Ляшко высказались в поддержку отставки премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Считаю, что если Гройсман собственноручно написал и подал заявление об отставке, то парламент не просто должен удовлетворить его, а обязан отправить в отставку это правительство», — сказала Тимошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.



По ее словам, за последние годы работа действующего правительства привела к «тупиковой экономической и несправедливой социальной ситуации».



Как сообщил Ляшко с трибуны Верховной Рады, его фракция проголосует сегодня за отставку премьера.



Он также заявил, что такое решение фракция приняла по причине неудовлетворительных показателей экономики Украины.

Ранее сообщалось, что фракции «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» не будут голосовать за отставку Гройсмана.



20 мая Владимир Гройсман объявил о намерении покинуть пост премьер-министра. Это произошло после того, как на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский выступил с критикой правительства.