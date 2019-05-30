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Мэр Мариуполя винит стиральный порошок в загрязнении Азовского моря

30 мая 2019, 14:30

Мэр Мариуполя винит стиральный порошок в загрязнении Азовского моря

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что использование стиральных порошков жителями городами приводит к загрязнению прибережной зоны Азовского моря. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о загрязнении Азовского моря заводами, передает местный сайт 0629.

«Фосфаты гробят море. Фосфаты содержатся в стиральном порошке и моющих средствах. Они расщепляют жиры. Вы видели, какого цвета вода выходит из стиральной машинки. Именно по этой причине в море мутная вода», — считает Бойченко.

По его словам, стиральный порошок также виновен в гибели рыбы в Азовском море.

«Это нужно решать на законодательном уровне. Так как это сделано во Франции. Порошок с содержанием фосфатов должен быть запрещен. Только тогда море станет прозрачным», — резюмировал мэр.

Бойченко добавил, что сотрудничество с Францией также будет предусматривать не только очистку питьевой воды, но и очистку стоков.

Основными источниками загрязнения Мариуполя являются металлургические комбинаты «Азовсталь» и ММК им. Ильича компании «Метвинсет» Рината Ахметова, о чем неоднократно заявляли местные экоактивисты.

Последняя экоакция «Я хочу дышать» прошла в Мариуполе в сентябре 2018 года. На ней собрались более 2 тысяч человек.

В феврале прошлого года мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял о невозможности полной реконструкции металлургических комбинатов им. Ильича и «Азовсталь». Он также отмечал, что доволен работой комбината «Азовсталь» по снижению влияния производства на экологию города.

80% валовых выбросов городской промышленности приходится на аглофабрику ММК им.Ильича.

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