Улицу Российская в Киеве могут переименовать в честь бойца батальона «Донбасс»

В Киеве планируют переименовать улицу Российская в честь военнослужащего Юрия Литвинского, погибшего на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.



На заседании комиссии культуры и туризма Киевского горсовета 29 мая было одобрено переименование шести улиц.



Планируется, что улицу Димитрова переименуют на улицу украинского художника Никифора Дровняка, улицу Выборгская — на улицу правозащитника Олексы Тихого, улицу Панельного — на улицу сержанта Андрея Аболмасова, улицу Подвойского — на улицу общественного и политического деятеля Юрия Глушко, улицу Ивана Шевцова— на улицу участника УПА Василия Макуха.



Новые названия улиц еще должен утвердить Киевсовет на пленарном заседании.



Юрий Литвинский родился в 1967 году в Киеве. Он был бойцом батальона Нацгвардии «Донбасс». Погиб в боях за Иловайск в августе 2014 года.