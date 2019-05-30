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Зеленский обсудил с главами МИД Франции и Германии способы «оживить» Минский процесс

30 мая 2019, 20:18

Зеленский обсудил с главами МИД Франции и Германии способы «оживить» Минский процесс

Президент Владимир Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Собеседники обсудили реформы и вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, передает «Интерфакс-Украина».

«Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах — это и экономические вопросы и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца — прекращение огня, прекращение войны», — сказал Зеленский журналистам возле Дома с химерами в Киеве после встречи.

Политики подтвердили приверженность работе «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, РФ), а также Минским договоренностям.

По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, немецкие эксперты будут обсуждать, как можно ускорить Минский процесс, «потому что сейчас была небольшая задержка, и с этим нельзя мириться».

«Мы пришли к согласию, что в "нормандском формате" ... мы будем пытаться выполнить Минские договоренности для того, чтобы был все-таки установлен мир на востоке Украины. ... мы хотим подумать над тем, как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели — установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там», — сказал он.

В свою очередь, глава МИД Франции отметил, что на встрече, с одной стороны, обсуждали реформы, в которых нуждается Украина, а с другой — желание президента Зеленского, чтобы мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе достиг «победного завершения».

 

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