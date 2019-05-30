СНБО: Лидеры «нормандского формата» могут встретиться в середине июля

Лидеры «нормандского формата» могут провести встречу в середине июля, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.



«Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план», — сказал он в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг, 30 мая.

Сегодня президент Владимир Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Собеседники обсудили способы ускорить реализацию Минских соглашений.



В Администрации президента по итогу встречи заявили о наличии «креативных идей» для оживления Минского процесса. Их наработки должны стать темой будущей встречи «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, РФ).

