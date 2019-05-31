В СНБО рассказали, что Зеленский не ведет прямую коммуникацию с Россией

Президент Владимир Зеленский в настоящее время не имеет прямой коммуникации с представителями власти России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».



Касательно урегулирования конфликта на востоке Украины Данилюк сказал: «Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться».



Он напомнил, что к Минским соглашениям привязаны санкции против России.



«Нам это может нравиться или не нравиться, но уже несколько лет такой формат существует и на него завязано очень много политических процессов и решений, в частности, решений о санкциях, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает и это очень серьезный фактор в переговорах», — сказал секретарь СНБО.



Как сообщалось, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила властям Украины начать диалог «с чистого листа».