США прекращает привлекать РФ к космическим запускам

США прекращает пользоваться российскими услугами для коммерческих космических пусков. Об этом сообщает DW.



В документе на сайте Федерального регистра США говорится, что запрет коснется всех запусков после 31 декабря 2022 года. Речь идет о средствах выведения спутников на орбиту.



До сих пор такое ограничение со стороны США распространялось на Китай, Северную Корею, а также «страны, оказывающие финансовую поддержку терроризму на государственном уровне», к которым США относят Иран, Судан и Сирию.



Государственная корпорация «Роскосмос» осудила решение Пентагона и назвала его «попыткой лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью».

