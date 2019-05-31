Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава «Слуги народа» не согласен с совладельцем «Квартала» о причинах конфликта на Донбассе

31 мая 2019, 10:05

Глава «Слуги народа» не согласен с совладельцем «Квартала» о причинах конфликта на Донбассе

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что вооруженный конфликт в Украине был инспирирован Россией. Об этом он заявил во время интернет-трансляции программы «Право на владу» телеканала «1+1».

Так Разумков отреагировал на слова совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира, который заявил в интервью, что войну затеяли власти России и Украины, «чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны». Шефир также выразил уверенность, что после смены власти в Украине вооруженный конфликт на Донбассе утихнет сам собой.

«Я, наверное, позволю себе не согласиться с ним», — сказал Разумков. Он подчеркнул, что коррупция в военной сфере «всегда была» и напомнил о расследовании касательно окружения бывшего замглавы СНБО Олега Гладковского.

«Но в данной ситуации это не единственная и не главная проблема, которая привела фактически к войне на востоке государства», — отметил глава «Слуги народа».

Он также подчеркнул, что вооруженный конфликт был инспирирован не внутренними проблемами. «Инспирация этих событий была Российской Федерацией. Началось это в все Крыму, потом продолжилось на востоке», — сказал Разумков.

ТЕМЫ

Люди
Дмитрий Разумков Борис Шефир
Организации
Квартал 95 Слуга народа
События
Парламентские выборы 2019
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:05
Красный Крест направил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
22:35
Креативные идеи по оживлению «Минска» и «яркое детство» от «ДНР». Главное за день
21:01
В «ДНР» назвали предприятия с задолженностью по зарплатам
17:46
«ДНР» дала старшеклассникам пострелять из автоматов
15:52
ОБСЕ зафиксировала мины в километре от блокпоста «ДНР» у Еленовки
13:55
«ДНР» показала одного из 8 пленных украинских военных. Видео быстро удалили
11:37
В сторону Донецка проследовал гуманитарный конвой
10:00
В «Воде Донбасса» сетуют, что «ДНР» установила убыточные тарифы
21:21
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:11
«ДНР» сменила администрацию «Амстора» и еще 4 предприятий
15:29
Жилые кварталы Докучаевска и Михайловки пострадали от обстрелов
11:57
«ЛНР» переводит КПВВ на новый график следом за украинской стороной
22:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:16
Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольными районами Луганской области
12:47
На Донбассе ранен украинский военный
все новости
10:42
Гордон возглавил предвыборный штаб партии Игоря Смешко
10:40
Вакарчук утверждает, что его партию не спонсируют олигархи
10:33
На Луганщине будут судить двух участниц «референдума»
10:05
Глава «Слуги народа» не согласен с совладельцем «Квартала» о причинах конфликта на Донбассе
10:05
Красный Крест направил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
09:40
США прекращает привлекать РФ к космическим запускам
09:10
«Хоть гантели не украли». Зеленский показал тренировку с Богданом на Банковой
09:00
«Новости Донбасса» ищут журналиста-фрилансера в Северодонецке
08:52
В СНБО рассказали, что Зеленский не ведет прямую коммуникацию с Россией
08:24
Двое украинских военных ранены за минувшие сутки на Донбассе
07:07
Совладелец «Квартала 95» рассчитывает на отмену языкового закона, переговоры с Путиным и возвращение на рынок РФ
06:10
Сегодняшнее заседание СНБО будет посвящено вопросам энергетики: новый рынок, транзит газа
05:48
Стенограмма АП: Лидеры фракций не соглашались на выборы по закрытым спискам. У Зеленского говорили другое
23:17
СНБО: Лидеры «нормандского формата» могут встретиться в середине июля
22:35
Креативные идеи по оживлению «Минска» и «яркое детство» от «ДНР». Главное за день
все новости
ВИДЕО
«ДНР» показала одного из 8 пленных украинских военных. Видео быстро удалили
30 мая, 13:55
Выборы в Раду уже 21 июля. Зачем это Зеленскому? ►
27 мая, 23:20
Активисты установили в центре Славянска «камень позора». Его повалил мэр
27 мая, 22:03
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция