Глава «Слуги народа» не согласен с совладельцем «Квартала» о причинах конфликта на Донбассе

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что вооруженный конфликт в Украине был инспирирован Россией. Об этом он заявил во время интернет-трансляции программы «Право на владу» телеканала «1+1».



Так Разумков отреагировал на слова совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира, который заявил в интервью, что войну затеяли власти России и Украины, «чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны». Шефир также выразил уверенность, что после смены власти в Украине вооруженный конфликт на Донбассе утихнет сам собой.



«Я, наверное, позволю себе не согласиться с ним», — сказал Разумков. Он подчеркнул, что коррупция в военной сфере «всегда была» и напомнил о расследовании касательно окружения бывшего замглавы СНБО Олега Гладковского.



«Но в данной ситуации это не единственная и не главная проблема, которая привела фактически к войне на востоке государства», — отметил глава «Слуги народа».



Он также подчеркнул, что вооруженный конфликт был инспирирован не внутренними проблемами. «Инспирация этих событий была Российской Федерацией. Началось это в все Крыму, потом продолжилось на востоке», — сказал Разумков.